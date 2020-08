Migranti, la nave quarantena in rada a Trapani ma Tranchida vieta lo sbarco

Non c'è posto a Trapani per i migranti a bordo della nave quarantena. Lo sottolinea il sindaco Giacomo Tranchida dopo la firma di un'ordinanza che vieta lo sbarco sebbene ipotizzi una possibile sistemazione post-Covid a Vigna Verde.

Per Tranchida “non possiamo farci trovare impreparati a qualsiasi ipotesi bisogna esaminare anche le situazioni emergenziali e straordinarie, in zone comunque assai remote rispetto ai centri urbani. Quella di Vigna Verde sarebbe una possibile allocazione post covid ma è necessario ribadire che vige l'ordinanza di divieto di sbarco alla firma e, certamente, fino al termine del periodo di quarantena gli ospiti a bordo della nave non potranno scendere dalla stessa. Poi auspico che il governo nazionale faccia la sua parte trovando, laddove necessario, e per i soli aventi diritto, allocazioni su tutto lo stivale italico e non solo da queste parti. Al momento debbo sottolineare che non c'è alcuna possibilità che possano sbarcare data l'ordinanza da me firmata oltre allo straordinario dispiegamento di forze in terra e mare disposto dal governo".

