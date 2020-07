Marsala, una discarica abusiva di fronte le saline e le Egadi

Sono stati necessari i mezzi meccanici per eliminare la discarica abusiva che cittadini con scarsissimo senso civico hanno nuovamente creato, dopo precedenti operazioni di pulizia ad opera del Comune di Marsala, nell’area parcheggio dell’ex Artigel, accanto la strada litoranea nord e di fronte le saline ex Genna e le isole Egadi.

Uno spettacolo indecoroso, da diversi anni, soprattutto per i tanti turisti che transitano lungo una delle due arterie (l’altra è la statale 115) che collegano Marsala a Trapani. E anche stavolta, anche se l’area è proprietà privata, è dovuto intervenire il Comune, che per la bonifica ha attivato l’Energetikambiente, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti, i cui operatori hanno rimosso centinaia di sacchetti pieni di residui alimentari in putrefazione, vecchi elettrodomestici, carcasse di mobili ed altro.

L'articolo di Antonio Pizzo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

