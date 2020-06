Rinvenuta una tartaruga a Cala Mazzo: era ormai priva di vita

Rivenuta priva di vita a Cala Mazzo di Sciacca una tartaruga caretta caretta. L'esemplare si trovava a poca distanza dalla riva e ad accorgersi della sua presenza sono stati i bagnanti. Immediatamente è stata girata la segnalazione al Wwf e alla capitaneria di porto mentre qualcuno è andato a recuperare l’animale nel tentativodi verificare le sue condizioni.

Sin da subito si è avuta però l’impressione che la tartaruga fosse oramai morta, anche se non da molto tempo. Il corpo infatti non era ancora in stato di decomposizione e totalmente integro.

