Indagini al comune di Mazara, il sindaco: "Massima fiducia nei giudici"

«Esprimo la massima fiducia nell’operato della magistratura e degli organi inquirenti ai quali stiamo offrendo piena

collaborazione - aggiunge - siamo certi che le attività di controllo si svolgano nella piena serenità ed efficacia. Ad oggi non posso entrare nel merito delle questioni in quanto la legge non consente la divulgazione di atti di indagine e il Sindaco è il primo a rispettare le norme. Se altri intendono violare la legge se ne assumeranno ogni responsabilità», dice il sindaco Salvatore Quinci riguardo alle indagini al Comune di Mazara del Vallo da parte della guardia di finanza su appalti e affidamenti.

«Sento tuttavia il dovere di tranquillizzare la cittadinanza e comunicarvi l'assoluta serenità mia e dei componenti del mio staff in questa vicenda - afferma Quinci -. Nulla si ha da temere quando si opera nel rispetto delle leggi e con l’assoluta onestà che contraddistingue la mia persona e lo staff che mi coadiuva nel lavoro di ogni giorno».

«Operare secondo legge è la stella polare che guida la nostra azione di governo - sostiene il sindaco di Mazara del Vallo - così come siamo fortemente impegnati nella azione amministrativa volta ad implementare l’efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dei servizi e lavori pubblici: sono esemplari a tal proposito le direttive del nuovo Dirigente del settore Servizi alla Città volte a ridurre al minimo fisiologico il ricorso a procedure discrezionali. Proseguiamo nel nostro impegno amministrativo con la consueta determinazione»

