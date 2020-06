Fermato per una rissa a Marsala aggredisce i carabinieri, tunisino arrestato

I carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato un tunisino, Abderraouf Dridi, di 39 anni, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Nella notte tra sabato e domenica, tre pattuglie dei carabinieri sono intervenute per una rissa tra extracomunitari scoppiata in via Garibaldi, in pieno centro, e poi spostatasi - come indicato da alcuni passanti - nella vicina via Della Gancia. All'arrivo dei militari alcuni coinvolti sono riusciti a fuggire. Dridi è stato invece fermato e, rifiutandosi di fornire le poprie generalità, si è scagliato contro i carabinieri tanto che uno di questi ha dovuto farsi medicare al pronto soccorso.

Accompagnato presso la Caserma “Silvio Mirarchi”, il tunisino è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Con rito direttissimo, l'arresto è stato convalidato ed è stato disposto l'obbligo di dimora nel Comune di Marsala con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 20:00 alle ore 7, nonché la presentazione alla polizia giudiziaria per quattro giorni settimanali.

© Riproduzione riservata