Droga nascosta in auto a Marsala, un arresto

Aveva nascosto droga pronta per la vendita nel portabagagli della propria auto. Per l'esattezza un sacchetto in nylon con 135 grammi di marijuana già essiccata.

È stato arrestato a Marsala il 29enne Salvatore Maltese, originario di Mazara del Vallo. Il pusher, ha appurato la perquisizione domiciliare, aveva nascosto nella propria abitazione altre due grandi buste con tracce di marijuana e un rotolo di carta stagnola per il confezionamento delle dosi.

Manette ai polsi ed arresti domiciliari per il giovane con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Al termine del rito direttissimo, è stato convalidato l'arresto e disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

