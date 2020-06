Abusi sessuali su tre figli, arrestato un marsalese

Avrebbe abusato su 3 dei 4 figli, tutti minori, dal 2012 al 2018. Un calvario durato sei anni, interrotto dalle segnalazioni giunte ai carabinieri della Procura della repubblica di Marsala. L'indagine si è conclusa con l'arresto di un pregiudicato marsalese di 51 anni.

L'uomo, indagato per violenza sessuale continuata, è stato rinchiuso nel carcere di Trapani in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari Francesco Parrinello, che ha condiviso il quadro accusatorio e accolto la richiesta del pubblico ministero Giuliana Rana.

