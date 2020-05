Aeroporto di Trapani, si riparte a luglio con i voli Alitalia e Albastar

L’aeroporto di Trapani Birgi va verso la riapertura con Alitalia e Albastar. La compagnia italiana ripristinerà i voli giornalieri diretti da e per Roma Fiumicino e Milano Linate a partire da luglio. Due nuove rotte per Cuneo e Milano Malpensa saranno operate da Albastar dal 10 luglio e saranno mantenute per tutta l’estate, con la possibilità di proseguire anche nella stagione invernale. Albastar è una compagnia privata spagnola che dal 2010 opera voli charter e di linea dalle basi operative di Palma di Maiorca, Milano Malpensa e Bergamo e, dal 2015, è presente in Sicilia con voli diretti su Catania e Palermo. Quelli da e per Trapani, partiranno il venerdì ed il lunedì, con la flotta di Boeing 737-800 configurati a 189 posti in classe unica.

Gli orari dei voli Alitalia sono da Trapani per Roma Fiumicino alle 11,20, con arrivo alle 12,20 e, per Milano Linate con partenza alle 15,35 e arrivo alle 17,05. Dalla Lombardia la partenza è prevista invece per le 8,40 con arrivo alle 10,20, e dal Lazio alle 13,40 con atterraggio alle 14,50. «Stiamo tornando verso la normalità - spiega al Giornale di Sicilia il presidente di Airgest, la società che gestisce lo scalo, Salvatore Ombra - noi abbiamo pazientemente lavorato in silenzio e adesso attendiamo il decreto di riapertura del nostro aeroporto». Ombra conferma, inoltre, che i rapporti e le trattative con Ryanair, storico partner del Vincenzo Florio, "non si sono interrotti», ma che «abbiamo lavorato con continuità e sul sito dell’importante compagnia irlandese, oltre che nelle agenzie di viaggio si possono trovare i voli già prenotabili».

