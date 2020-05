Delicato intervento di chirurgia polmonare a Trapani

Un delicato intervento di chirurgia polmonare è stato eseguito dall’Unità Operativa Chirurgia Toracica dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, diretta da Paolo Franco Buffa.

Un paziente, affetto da broncopatia cronica ostruttiva e con grave enfisema polmonare, è stato trasportato in reparto, in emergenza, per infarto polmonare e fistola bronco aerea. Superato il protocollo di inserimento di drenaggio toracico salvavita e dopo uno studio radiologico mirato, è stato sottoposto a resezione polmonare per via Video-Toracoscopica, che ha risolto il problema della perdita aerea. Il decorso previsto è di 3-4 giorni.

L’eccezionalità della complessa procedura sta nella modalità di approccio mini-invasivo eseguito senza l’apertura del torace, ma attraverso 3 mini incisioni di 1 cm circa ciascuna tra gli spazi intercostali, e l’utilizzo di telecamera 4K ad alta risoluzione, che grazie ad una accurata visione della cavità pleuro-polmonare, consente l’individuazione della patologia polmonare, responsabile in questo caso della perdita aerea. Un importante intervento effettuato nel corso della fase di emergenza Covid-19 a conferma dell’ottima tenuta delle prestazioni sanitarie offerte dall’azienda.

