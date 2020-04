Stabile il numero dei positivi nel Trapanese, salgono a 23 i guariti

Rimane fermo a 94 il totale dei casi positivi nel trapanese, il dato, diffuso dall'Asp, è al netto di decessi e guarigioni. Sale a 21 il numero di positivi ad Alcamo; Salemi 16; Trapani 14; Valderice 13; Castelvetrano 8; Erice 5; Campobello 5; Marsala 4; Mazara 4; Paceco 2; Buseto 1; Gibellina 1.

Sette i ricoverati tutti a Marsala: Terapia Intensiva 1/ Covid 6. Sono 3.525 i tamponi effettuati, 2.603 i test sierologici su personale sanitario. Sono 23 tra guariti e dimessi; trasferiti Villa Zina 6: sette i dimessi dal Covid-hospital Marsala; 9 i dimessi dal S.Antonio Abate: 3 guariti; 6 trasferiti a Villa Zina fino a completa negativizzazione; Isolamento domiciliare: 13 negativizzati.

Il sindaco di Campobello, Giuseppe Castiglione fa un primo bilancio. «Grazie all'osservanza, delle misure di sicurezza è stato possibile contenere il numero dei contagiati a soli 5 casi. Attraverso il report statistico del numero di persone rientrate in città e poste in quarantena a partire dal 26 febbraio scorso, è possibile constatare che oggi, l'eventuale rischio di contagio risulta ridotto. Su 145 persone in quarantena, 125 hanno portato a termine il periodo di isolamento obbligatorio previsto dalle norme e nessuna è risultata positiva. L'ultimo caso di contagio risale a 25 giorni fa. A partire da lunedì 27 aprile non sarà più necessario rispettare il criterio alfabetico per fare la spesa».

