Mazara, dai carabinieri aiuti e farmaci a due famiglie in difficoltà

Non solo controlli serrati, ma anche attività assistenziali e solidarietà verso chi si trova in difficoltà. Sono tante le azioni messe in campo dai carabinieri in questo periodo di emergenza coronavirus.

A Mazara del Vallo, i militari, con il prezioso contributo delle suore francescane, hanno fornito medicine e generi di prima necessità a due famiglie in difficoltà. Si sono, quindi, recati presso l’abitazione di una coppia di anziani composta da una 70enne costretta a letto da circa 3 mesi a seguito di brutta caduta, e da un 75enne pensionato, che non uscivano di casa da settimane e non avevano ricevuto cure mediche a domicilio o altro tipo di assistenza, portando con sé i farmaci necessari per le cure della donna e una spesa composta da generi alimentari essenziali.

Stessa cosa presso un’altra famiglia di origine kosovara, ma da anni residente in Mazara del Vallo, dove un uomo, padre di 4 figli di cui uno minore, affronta grandi difficoltà dovute alla prematura scomparsa della moglie e alla perdita del lavoro. Anche il questo caso, i carabinieri hanno consegnato spesa e uova di cioccolato per i ragazzi.

