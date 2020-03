Contagi in aumento, in tutta la provincia di Trapani sono 70 i positivi

Cresce ancora il dato dei positivi nel Trapanese, secondo quanto fornito dall'Ufficio Stampa della Regione. Dai 61 di sabato si è passati ai 70 positivi certi al Covid-19 di ieri. Rimane stabile il dato dei ricoverati, ovvero 26, di cui 13 a Trapani, 5 in Terapia Intensiva e 8 al Covid. Sono tredici anche a Marsala, 2 in Terapia Intensiva, uno in Terapia sub Intensiva e 10 al Covid.

A Salemi, da martedì «zona rossa» si registrano quattro nuovi casi. La conferma arriva dal sindaco Domenico Venuti. Anche il sindaco di Valderice, Francesco Stabile ha comunicato ai suoi cittadini l'aumento dei positivi che diventano tre.

