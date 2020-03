Erice, in strada pure le guardie ambientali per i controlli anti-coronavirus

A Erice scendono in campo anche le guardie ambientali per i controlli per prevenire i contagi da coronavirus, previsti dal decreto della Presidenza del Consiglio #IoRestoaCasa. A darne notizia il sindaco di Erice Daniela Toscano.

«I controlli sul territorio verranno intensificati anche nelle ore notturne con l'ausilio delle Guardie Ambientali soprattutto in alcune zone sensibili del territorio e sono finalizzati anche a contrastare l'abbandono indiscriminato di rifiuti che, purtroppo, negli ultimi giorni, è sensibilmente dilagato, di fatto aumentando i rischi di contagio per la popolazione e rendendo vani gli interventi straordinari di sanificazione disposti dall'amministrazione», dice il sindaco spiegando che è stata intensificata, in queste ore, l'attività di controllo sull'intero territorio da parte della polizia municipale in coordinamento con le altre forze dell'ordine.

La notizia completa in un articolo di Giacomo Di Girolamo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

