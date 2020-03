Trapani, esplode la condotta della fognatura: interdetto un tratto di via Libica

Condotta della fognatura in tilt a Trapani. Ieri mattina è avvenuto un improvviso cedimento della condotta di sollevamento causando la chiusura di un tratto della via Libica, prolungamento della SP21 che collega il capoluogo a Marsala.

Fortunatamente il traffico è ridotto in questi giorni dunque non ci sono stati grossi disagi. «C'è una nuova rottura - afferma l'assessore Ninni Romano - , la strada è chiusa ma garantiamo un percorso alternativo attraverso la zona industriale. Abbiamo fatto intervenire immediatamente la ditta che si occupa delle varie perdite in città. Hanno iniziato subito l'intervento di riparazione mentre le squadre lavorano anche per la sanificazione di tutta la città».

L'articolo di Francesco Tarantino

