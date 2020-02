Controlli del territorio, 4 arresti nel Trapanese

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano in altrettante operazioni. Lo scorso 14 febbraio a Castelvetrano hanno posto ai domiciliari Mahamadou Djaby, 21enne del Mali e residente a Santa Ninfa, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, resosi responsabile di stalking. L'uomo però è evaso dai domiciliari per ben due volte (15 e 16 febbraio), ed è stato nuovamente arrestato. Il 17 febbraio gli è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, come aggravamento del precedente provvedimento. Adesso si trova presso il carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.

Il 15 febbraio, sempre a Castelvetrano, i militari hanno arrestato Tatiana Catalanotto, 22enne castelvetranese, casalinga e già nota agli uffici giudiziari. Deve scontare la pena detentiva di 5 anni e mezzo di reclusione per rapina in concorso, furto con strappo, ricettazione, evasione e altro. L’arrestata, terminate le formalità di rito, è stata associata presso la Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo.

Il 19 febbraio, a Gibellina, i carabinieri hanno arrestato Angela Calandrino, gibellinese 42enne, disoccupata e nota alle forze dell’ordine. Dopo un controllo insieme al personale “Enel Distribuzione S.P.A.” è stato scoperto che rubava energia elettrica per la propria abitazione.Dopo le formalità di rito veniva messa prima a disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca e, successivamente, rimessa in libertà.

Lo scorso 23 febbraio, invece, a Poggioreale, infine, i militari del N.O.R.M. hanno arrestato Francesco Catania, 36enne di Siculiana, disoccupato e gravato da precedenti di polizia. Sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per aver fornito false generalità, sorpreso a piedi su quella S.S. 624.

© Riproduzione riservata