Auto dismesse e rifiuti nel Trapanese: scoperta altra discarica, una denuncia

I militari dell'arma hanno deferito in stato di libertà un 36enne trapanese per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Coadiuvati dal personale Arpa di Trapani, i militari hanno scoperto che in un'area recintata in Contrada Serro era stata realizzata una discarica di rifiuti pericolosi.

In particolare i militari e il personale dell'Arpa hanno riscontrato la presenza di materiale plastico, ferro, pneumatici vari, sfabbricidi nonché 10 veicoli in stato di totale abbandono e parti di motore. L'area dove si trovavano questi rifiuti è stata sottoposta a sequestro. Questo è l'ultimo di una serie di controlli effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Trapani in materia ambientale.

