Processo Fazio, depone l'ex assessore Barbagallo

Udienza ieri mattina al Tribunale di Trapani del processo a carico dell'ex sindaco di Trapani ed ex deputato regionale Girolamo Fazio, accusato di corruzione, traffico di influenze e rivelazione di segreto d'ufficio.

Ieri mattina, come riporta Laura Spanò in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, hanno deposto 4 testimoni, l'ex assessore regionale al turismo, territorio e sport, Anthony Manuel Barbagallo e tre dipendenti della casa vinicola Fazio Wine. Il procedimento si inserisce nell'ambito del troncone trapanese dell'operazione dei carabinieri «Mare Monstrum», sulla cosiddetta tangentopoli del mare.

Doveva essere presente anche il governatore Nello Musumeci che sarà invece sentito nella prossima udienza del 26 febbraio.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata