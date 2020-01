Pantelleria irraggiungibile ormai da 5 giorni

Pantelleria è isolata via mare. Fermi per il quinto giorno consecutivo, a causa del maltempo nel Canale di Sicilia, i traghetti che collegano Trapani a Pantelleria. Dal capoluogo mercoledì sera non è partito il «Pietro Novelli» della Siremar il cui viaggio è programmato per le 23.

Ieri mattina poi (giovedì) non è salpato nemmeno il «Lampedusa». Quest'ultimo traghetto dovrebbe partire per l'isola alle 9:00 anziché alle 14:00 a causa della rottura del fanale nel porto di Pantelleria che non consente per ora di entrare nel porto nelle ore notturne. Il Comune nei giorni scorsi aveva avuto dalla Regione l'Ok per comprare un nuovo fanale e metterlo in opera.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi

© Riproduzione riservata