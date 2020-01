Pattinodromo di Trapani, al via i lavori di ristrutturazione

Il Comune ha consegnato alla ditta che si occuperà della ristrutturazione il Pattinodromo di Trapani. Nel 2018 l'Assessorato Regionale del Turismo Sport e Spettacolo attraverso il Patto per la Sicilia FSC 2014/2020 ha stanziato una somma di 1 milione e 404 mila euro per la ristrutturazione della struttura. Un milione e 400 mila euro, di cui circa 800 mila euro per i lavori, che, pertanto, permetteranno di ristrutturare un impianto rimasto, per troppi anni, abbandonato a sé stesso e che.

All'incirca cinque anni addietro, era stato terreno di scontro tra l'ex sindaco Mimmo Fazio ed il primo cittadino di allora, Vito Damiano, con Fazio che accusava il secondo di aver perso il finanziamento e con Damiano che, invece, sosteneva non fosse così. Alla fine, arrivò un nuovo finanziamento.

«Finalmente si inizia- afferma l'assessore Romano- abbiamo programmato questo lavoro nel momento in cui siamo stati eletti un anno e mezzo. Il responsabile unico del procedimento è la dirigente del VII settore, l'architetto Rosalia Quatrosi che è artefice di questa situazione».

La notizia completa nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE