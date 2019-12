Aggressione in carcere a Trapani, detenuto ferisce 4 agenti

Ormai è diventato un vero e proprio stillicidio. Non si fermano le aggressioni ai danni di agenti della polizia penitenziaria del carcere Pietro Cerulli di Trapani. E' di ieri mattina attorno alle 9,30 l'ultima aggressione nei confronti di ben quattro agenti da parte di un detenuto origine nigeriane di 32 anni.

Tutto è scoppiato per una sigaretta chiesta dal nigeriano ad un compagno, una sigaretta che però non è arrivata. A questo punto il detenuto è andato in escandescenza, ha iniziato a rompere tutto, in quel frangente sono arrivati gli agenti di guardia e lui ha preso un mela e l' ha tirata al volto di uno di questi.

È stato a questo punto prelevato da una decina di agenti e portato in cella di isolamento ma in questo frangente il detenuto ha continuato a tirare calci e pugni, si è messo a correre lungo i corridoi nel tentativo di sfuggire alla cella di isolamento, ma è stato bloccato e posto in cella.

