A Trapani un ambulatorio per aiutare i disabili

Inaugurato il nuovo Centro ambulatoriale di riabilitazione della Fondazione Auxilium, che dalla via Capitano Fontana si è trasferito nella sede dell'ex asilo Charitas. La storica struttura della via Livio Bassi è stata ristrutturata per essere destinata a terapie di diverso tipo, come i trattamenti abilitativi e riabilitativi in seguito a diagnosi di patologie neuropsichiatriche, neurologiche e neurodegenerative.

Il Centro si occupa di circa 560 pazienti, tra bambini, ragazzi ed adulti erogando qualcosa come 1200 terapie settimanali. Il tutto impiegando 77 operatori tra medici, psicologi, terapisti, logopedisti, assistenti sociali, ausiliari e amministrativi.

«La vecchia sede di via Capitano Fontana - ha spiegato il direttore generale dell'Auxilium Gerry Camarda - negli ultimi anni era divenuta insufficiente per potere erogare tutte le terapie richieste e convenzionate, con la conseguenza di dovere alternare il personale in doppi turni rispetto agli ambienti di lavoro esistenti».

