Million Day, vinto un milione a Marsala

Sale a 85 il numero delle vincite da 1 milione di euro distribuite in Italia con Million Day. L’ultimo weekend è stato particolarmente fortunato: sabato 23 novembre la dea bendata ha regalato nello stesso giorno ben due vincite da un milione di euro a Potenza e Marsala.

I fortunati giocatori - come riporta l'Agenzia Agimeg - hanno indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti e realizzato così il sogno di vincere 1 milione di euro ciascuno giocando solo 1 euro. I numeri giocati per realizzare entrambe le cinquine vincenti sono stati: 6, 11, 13, 18 e 24.

La vincita di Marsala è stata realizzata nella ricevitoria di Vincenzo Sardo in Contrada Berbarello 479. Dal giorno del lancio, il Million Day ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 211 milioni di euro, con 25.024 vincite da 1000 euro.

