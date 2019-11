Via alla manutenzione straordinaria sui viadotti della Palermo-Mazara

Sono stati avviati gli interventi di manutenzione straordinaria dei giunti di dilatazione sui viadotti delle autostrade A29 "Palermo-Mazara del Vallo" e A29dir "Alcamo-Trapani".

Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che per consentire l’esecuzione degli interventi, limitatamente alle aree interessate dai lavori, saranno istituiti restringimenti di carreggiata, con chiusura della corsia di marcia o di sorpasso, oppure scambi di carreggiata con traffico a doppio senso di circolazione sulla carreggiata non interessata dai lavori. (ITALPRESS).

