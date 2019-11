Sorpreso con crack, hashish e marijuana: arrestato 25enne a Trapani

Un brasiliano di 25 anni, Rafael Vultaggio, residente a Trapani da molti anni, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso con oltre 220 dosi di droga di vario tipo e oltre 2500 euro in contanti.

I carabinieri, impegnati in un servizio di normale perlustrazione e controllo del territorio nel quartiere San Giuliano, hanno visto il 25enne seduto su una sedia in Piazza Pagoto, da solo, nello stesso punto dove pochi giorni fa i militari avevano arrestato Alberto Cangemi, trovato in possesso di dosi di cocaina e hashish, e davanti lo stesso palazzo dove altre tre persone erano state arrestate per detenzione e spaccio di droga il 24 ottobre scorso.

Vultaggio, alla vista dei militari, ha tentato di fuggire e i carabinieri hanno deciso di perquisirlo. Nel marsupio che aveva con se sono stati trovate 90 dosi di crack, 89 di cocaina e 42 di hashish, 2500 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Vultaggio è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

