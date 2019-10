Fermati e trovati con droga: scattano tre arresti a Erice

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri nel Trapanese per reati relativi allo spaccio e alla detenzione di droga. Ieri, i militari della Compagnia di Erice hanno fermato Giovanni Melita, disoccupato 31enne, e Francesco Di Gregorio, disoccupato 32enne, con precedenti di polizia.

I due si trovavano a bordo dell’autovettura di Melita, quando sono stati sottoposti a controllo dai carabinieri. In considerazione dell’atteggiamento particolarmente nervoso tenuto dai due, i militari hanno deciso di controllare l'auto nella quale è stata trovata una dose di marijuana e un coltello serramanico di 15 centimetri in possesso di Di Gregorio ed ulteriori 1,2 grammi di marijuana, 0,4 grammi di hashish nonché 2,9 grammi di cocaina, divisa in due dosi, in possesso di Melita.

All’interno dell’abitazione di Di Gregorio, i militari hanno trovato 1.240 grammi di marijuana in inflorescenze essiccate, 1,09 grammi di hashish, un bilancino di precisione, 100 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, e materiale per il confezionamento.

Nell’appartamento di Melita sono stati ritrovati, invece, 104,7 grammi di marijuana, 47 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Tutti i tipi di stupefacente sono stati sottoposti a narcotest, che dava esito positivo, e poi a sequestro penale.

In relazione al considerevole quantitativo di stupefacente sequestrato e, quindi, destinato sicuramente allo spaccio, i due, al termine delle formalità di rito, sono stati dichiarati in stato di arresto e sottoposti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

