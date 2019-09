Rifiuti, sequestrata discarica abusiva nella riserva delle saline di Trapani

Il lotto della zona industriale era utilizzato come deposito di materiale di vario genere, plastica inclusa. Il sequestro che è stato effettuato dalla Polizia Municipale è avvenuto ieri, dopo che la direttrice della Riserva delle Saline di Trapani e Paceco, Anna Giordano, era tornata a sollecitare un intervento atto a scongiurare la situazione di pericolo rappresentata dalla discarica.

Il mese scorso, in una nota rivolta a tutti i cosiddetti organi competenti, Anna Giordano aveva avvertito sulle conseguenze devastanti per il delicatissimo sistema ambientale pluriprotetto delle Saline che avrebbe potuto avere un incendio simile a quello che si era registrato a febbraio.

«Il territorio è circondato da situazioni di pericolo sotto diversi profili, ripetutamente segnalati - aveva ribadito - e per quanto la scelta di aree industriali e portuali sia in parte antecedente al riconoscimento dei valori naturalistici , paesaggistici ed economici (produzione del sale, turismo), del sito, vanno rispettate, a prescindere, sia le norme vigenti che la salute pubblica». Da qui la richiesta di rimuovere, con estrema urgenza il materiale depositato e mettendo in sicurezza l'area.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

