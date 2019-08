Aggressione e rapina a Castellammare: è caccia a tre asiatici

Aggrediscono e derubano un passante in centro a Castellammare, in via Marconi. Secondo quanto riferito dai militari della compagnia di Alcamo, i colpevoli che sarebbero tre pakistani che, a volto scoperto e armati di spranga, hanno picchiato e derubato di un orologio da polso il malcapitato.

I militari stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti al momento del fatto e stanno analizzando le immagini registrate da impianti di videosorveglianza della zona per rintracciare i tre criminali.

L'articolo completo di Massimo Provenza nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE