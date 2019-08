Spacciava hashish e cocaina nel Trapanese, arrestato 32enne

Un nuovo arresto per droga a Trapani. Nella giornata di ieri i carabinieri della Stazione di Erice e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani, hanno fermato per detenzione di sostanze stupefacenti, Alessandro Bellafiore, trapanese di 32 anni, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine.

I carabinieri, già da qualche tempo, stavano svolgendo delle indagini tenendo sotto controllo i movimenti dell’arrestato. Durante questo periodo di osservazione i militari hanno potuto osservare che erano in molti a recarsi dall'uomo per l'acquisto di sostanze stupefacenti.

Nel momento ritenuto più opportuno i militari sono quindi intervenuti presso l’abitazione del soggetto con l’ausilio delle unità cinofile dell’Arma per effettuare dei controlli più approfonditi. Nel corso della perquisizione compiuta nell’abitazione e nella autovettura dell'uomo, i carabinieri hanno rinvenuto complessivamente 15 grammi di hashish suddivisa in 16 dosi e 3 grammi di cocaina, anch’essa suddivisa in dosi pronte per essere vendute.

Oltre alle sostanze è stata rinvenuta una somma pari a 275 euro, verosimilmente provento di spaccio, e materiale vario per il confezionamento. Il tutto è stato posto immediatamente sotto sequestro. Al termine delle formalità di rito, il 32enne è stato dichiarato in stato di arresto e posto ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo, così come disposto dalla Autorità Giudiziaria competente.

© Riproduzione riservata