Marsala, controllo del territorio: due arresti e sei denunce

I Carabinieri della Stazione di Marsala hanno arrestato, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Marsala, Nebil Slasi, 33enne. Deve scontare una pena di tre mesi per ricettazione. Lo stesso, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trapani.

Sempre nell’ambito dello stesso servizio, i Carabinieri della Stazione di San Filippo di Marsala hanno arrestato, in ottemperanza ad un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, Alfio Valvo, 34enne, dovendo lo stesso scontare una pena residua di sei anni ed otto mesi per lesioni personali, furto in abitazione, ricettazione e porto illegale di armi.

Anche Valvo è stato condotto presso la casa circondariale di Trapani.

Inoltre, sono stati denunciati in stato di libertà diverse persone. G.M.V., marsalese di 37 anni, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stata trovata in possesso di 9 grammi di marijuana e 15 di hashish e denunciata per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, due diciassettenni marsalesi sono stati denunciati per ricettazione, in quanto sorpresi alla guida di un ciclomotore rubato che è stato successivamente restituito al legittimo proprietario.

Infine, A.G., 51enne, è stato fermato con un coltello a serramanico all’interno dell’autovettura e denunciato per porto ingiustificato di armi.

Numerosi sono stati anche i posti di controllo finalizzati a verificare il pieno rispetto delle norme del codice della strada. In due sono stati denunciati dalle pattuglie in turno: B.I., 44enne, trovato alla guida di una vettura sprovvisto di patente di guida e O.S.Y., cubano di 34 anni, sorpreso mentre guidava in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Nel fine settimana, sono state controllate oltre 900 tra persone e mezzi, segnalati alla Prefettura di Trapani 6 soggetti quali assuntori abituali di stupefacenti, con il sequestro di circa 50 grammi di sostanze illecite, ed elevate sanzioni amministrative in violazione delle norme sulla sicurezza stradale per un ammontare di oltre 8.000 euro, sottoponendo altresì a fermo amministrativo decine tra ciclomotori ed autovetture.

