Erice, crea nel bagno una serra per la coltivazione di marijuana: arrestato un 45enne

Un uomo di 45 anni, Francesco Cernigliaro, è stato arrestato ieri dai carabinieri della Stazione di Erice con l'accusa di coltivazione e spaccio di sostanza stupefacente.

In considerazione dei numerosi precedenti di polizia dell'uomo, i militari, insospettiti dal continuo andirivieni di autovetture da un'abitazione di Pizzolungo, hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare avvalendosi del supporto dell’unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia.

All’interno dell’abitazione, al piano di sopra, Cernigliaro aveva allestito nel bagno una vera e propria serra artigianale dove coltivava alcune piante di marijuana alte circa un metro posizionate all’interno della vasca da bagno, con numerose inflorescenze. Le stesse erano riscaldate da una lampada alogena.

Sulla stessa vasca da bagno vi erano alcune decine di inflorescenze appena raccolte. L'uomo ha raccontato di non avere altro in casa oltre a quello che i carabinieri avevano già trovato, ma il fiuto del cane Aron ha fatto trovare un ulteriore sacchetto in plastica, con all’interno diverse decine di inflorescenze sempre di marijuana.

In tutto le inflorescenze risultavano avere un peso di 100 grammi 100. È stato trovato anche un flacone di liquido fertilizzante ed altre lampade alogene.

Cernigliaro, già gravato da precedenti di Polizia, anche in materia di coltivazione e detenzione di stupefacenti, data la flagranza del reato, le modalità di coltivazione ed il consistente quantitativo di inflorescenze sequestrato è stato arrestato e posto ai domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

