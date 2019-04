Mazara, al via il servizio di radiologia interventistica all'ospedale Abele Ajello

All'ospedale Abele Ajello di Mazara sono iniziate le prestazioni di radiologia interventistica che nasce per sviluppare tecniche meno invasive rispetto alle metodiche chirurgiche standard.

Il nuovo servizio è frutto di una convenzione tra il precedente commissario dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani e il presidente del Cda del Centro di medicina nucleare San Gaetano S.r.l., affidatario del compendio aziendale di Villa Santa Teresa di Bagheria.

La convenzione, così come riporta Salvatore Giacalone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, estende il protocollo d'intesa con cui il Centro San Gaetano ha messo a disposizione dell'A.S.P. di Trapani tutte le figure professionali necessarie per lo svolgimento delle attività cliniche di Radioterapia presso il presidio ospedaliero Abele Ajello e avviato lo scorso settembre.

