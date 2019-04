Chiuso un tratto del lungomare di Erice, cambia la circolazione stradale

Il Lungomare si blocca. Da ieri e fino al 25 marzo, il Lungomare Dante Alighieri, nel tratto ericino compreso tra la rotatoria di San Cusumano e la rotatoria di via Lido di Venere, resterà chiuso al traffico per consentire l'esecuzione di lavori di somma urgenza nella rete fognaria da parte della ditta incaricata dal Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di Erice.

L'ordinanza di chiusura è stata emessa dal Comandante della Polizia Municipale di Erice, Armando Bellofiore, che ha disposto la collocazione dell'apposita segnaletica per indicare il percorso alternativo.

Il traffico veicolare in direzione Pizzolungo è stato deviato sulla via Lido di Venere da cui è possibile raggiungere la rotatoria di San Cusumano e proseguire verso Pizzolungo. Percorso inverso per coloro cha da Pizzolungo potranno accedere al Lungomare Dante Alighieri attraverso la via Lido di Venere.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE