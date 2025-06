I Santi di Martin Scorsese, a Custonaci le riprese della docuserie

In questi giorni, a Custonaci, si sta girando la seconda stagione della docuserie «Martin Scorsese Presents: The Saints», diretta da Matti Leshem e Devereux Milburn, ovviamente con Martin Scorsese, che è anche produttore esecutivo, conduttore e narratore. Il progetto è incentrato sulla vita di diverse figure di Santi che sono state beatificate dalla Chiesa cattolica e ne esplora il percorso di fede fino a raggiungimento della santità.

Scorsese, icona del cinema mondiale, ha firmato capolavori che hanno riscritto il linguaggio della cinematografia contemporanea, da «Toro Scatenato» a «Quei bravi ragazzi», da «L’età dell’innocenza» a «Casinò», da «Gangs of New York» a «The Wolf of Wall Street», per passare all’Oscar per «The Departed» e per arrivare a «Taxi Driver», interpretato da Robert De Niro, Jodie Foster e Harvey Keitel.

In Italia oltre a Custonaci, dove le riprese dureranno circa dieci giorni con una troupe di 76 professionisti, si girerà anche a Roma, Assisi e Matera. I nuovi episodi seguiranno la prima stagione che è già stata trasmessa, con ottimi ascolti, sulla piattaforma streaming Fox Nation.