«Io sono Rosa Ricci», a Custonaci le riprese del prequel di «Mare Fuori»

La Baia di Cornino, nel comune di Custonaci, è stata scelta come location per le riprese di «Io sono Rosa Ricci», il prequel della serie televisiva «Mare Fuori». Le riprese del film sono iniziate e proseguiranno nei prossimi mesi per completare la produzione entro l’anno.

Il film, prodotto da Picomedia, si concentra sulla giovinezza di Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, esplorando gli eventi che l’hanno condotta alla detenzione nelll'Istituto Penale Minorile di Napoli.

«Ancora una volta la nostra città si è rivelata un set da sogno per le produzioni cinematografiche nazionali e non solo», ha dichiarato il sindaco Fabrizio Fonte.