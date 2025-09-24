Serie C, fra Trapani e Catania un derby combattuto ma alla fine non si va oltre l'1-1

Una partita combattuta, degna di un derby: Trapani e Catania non si sono risparmiate nel match andato in scena al Provinciale, per la sesta giornata del campionato di serie C, ma alla fine nessuna delle due squadre è riuscita ad imporsi. Così l'1-1 scontenta un po' tutti, anche se le indicazioni sono positive per entrambi i tecnici, che non possono recriminare sull'impegno profuso dai loro giocatori. A decidere la sfida sono stati i gol nella ripresa del granata Fischnaller e del rossazzuro Lunetta, ma non sono mancate le occasioni per un risultato più largo.

Perciò nella classifica del girone C il Catania sale a 11 punti, rimanendo nella scia delle prime due, Salernitana e Benevento, mentre il Trapani si porta a quota 4, continuando nella risalita verso le zone più tranquille, dopo essere partito col gap degli 8 punti di penalizzazione.

(foto Fc Trapani 1905)