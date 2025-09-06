Serie C, Trapani colpo esterno a Potenza: 2-1 al Sorrento e ora in classifica è a -1

Seconda vittoria consecutiva per il Trapani che supera il Sorrento e prosegue la rincorsa in classifica. Decisivi Grandolfo e Canotto nella ripresa, mentre i padroni di casa hanno accorciato solo nel finale con un rigore di D’Urso.

La partita si è accesa dopo l’intervallo: al 48’ Grandolfo ha sbloccato sugli sviluppi di un corner, dieci minuti più tardi Canotto ha finalizzato una manovra corale per il raddoppio. Il Sorrento ha provato a rientrare in partita, ma ha trovato Galeotti attento tra i pali e ha rischiato più volte di subire il terzo gol.

L’episodio chiave all’88’: fallo in area di Giron, espulsione e penalty trasformato da D’Urso. Nel recupero i campani hanno sfiorato il pareggio con Santini, ma il colpo di testa da pochi passi è terminato alto. Dopo oltre dieci minuti di extra time, il triplice fischio ha sancito il 2-1 per i granata.

Nonostante il buon avvio di stagione, il Trapani paga ancora la penalizzazione di otto punti. La squadra di Aronica risale a quota -1, segnale di una rincorsa che adesso può diventare concreta.