Trapani, esordio con pareggio prezioso: a Casarano è 0-0

Prezioso pareggio del Trapani che strappa con le unghie un pareggio a reti bianche a Casarano dopo una gara di grande sofferenza. Numerose le occasioni fallite anche per un soffio dai padroni di casa, anche un gol annullato nel finale a Zanaboni con l’ausilio della FVS, ancora decisive le parate di Galeotti, migliore in campo, che in diverse occasioni ha negato il gol a Chiricò e compagni.

Pronti via e Trapani subito pericoloso al 4’ con l’assist di Carriero per Fischnaller che il trova corridoio giusto ma non riesce ad angolare col mancino e Chiorra ci mette una pezza.

Ma è solo un fuoco di paglia perché ben presto i padroni di casa prendono il sopravvento sfiorando ripetutamente il gol. Prima con l’incursione di Cajazzo che al 13’ ha tra i piedi il pallone del possibile vantaggio ma il suo tiro si perde sul fondo. Poi al 26’ altra grande occasione con il cross dalla destra di Cajazzo su cui si avventa Pinto che sbaglia clamorosamente da due passi. Trapani in palese difficoltà soprattutto sulle corsie esterne, con i padroni di casa che alla mezzora hanno un’altra occasione con Pinto che conclude a botta sicura ma Galeotti riesce ancora a salvare. Trapani che stringe i denti riuscendo a chiudere indenne la prima frazione di gioco. Nella ripresa cambia poco perché è sempre il Casarano a fare la partita sfiorando subito il vantaggio con Malcore che al 4’ da due passi non riesce a spingere il pallone in porta servito dall’indemoniato Chiricò.