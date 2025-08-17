Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Coppa Italia, vittoria di rigore per il Trapani col Picerno. Catania eliminato

di

Il tecnico Sasà Aronica

Il Trapani passa. Ma ci sono voluti i calci di rigore per superare il primo turno della Coppa Italia di Serie C. In trasferta, i granata hanno sconfitto il Picerno per 5-4. I tempi regolamentari erano finiti 1-1, con il vantaggio dei lucani firmato da Pugliese al 39’ del primo tempo e il pareggio degli uomini di Aronica con Fischnaller al 44’ della ripresa. La partita si è disputata allo stadio Curcio di Picerno davanti a circa 700 spettatori.

Il Catania esce subito di scena a Crotone. A punire i rossazzurri l'ex attaccante Murano che ha firmato il gol-qualificazione.

