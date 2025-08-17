Coppa Italia, vittoria di rigore per il Trapani col Picerno. Catania eliminato

Il Trapani passa. Ma ci sono voluti i calci di rigore per superare il primo turno della Coppa Italia di Serie C. In trasferta, i granata hanno sconfitto il Picerno per 5-4. I tempi regolamentari erano finiti 1-1, con il vantaggio dei lucani firmato da Pugliese al 39’ del primo tempo e il pareggio degli uomini di Aronica con Fischnaller al 44’ della ripresa. La partita si è disputata allo stadio Curcio di Picerno davanti a circa 700 spettatori.

Il Catania esce subito di scena a Crotone. A punire i rossazzurri l'ex attaccante Murano che ha firmato il gol-qualificazione.