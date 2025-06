Confermata la penalizzazione di 8 punti al Trapani

La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Trapani Calcio e ha confermato per il club siciliano la penalizzazione di 8 punti in classifica da scontare nel prossimo campionato di Serie C, nella stagione 2025/2026. La società era stata sanzionata lo scorso 29 maggio dal Tribunale Federale Nazionale per una serie di violazioni di natura amministrativa.

Per il club granata resta l’ultima possibilità d’appello, in sede sportiva, sarebbe quella di rivolgersi al Coni: resta da vedere se questa strada sarà percorsa o se accetterà la sanzione degli otto punti di penalizzazione.