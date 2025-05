Serie C, il Trapani e Aronica allungano il matrimonio

Dopo le tre vittorie consecutive contro Latina, Altamura e Benevento, il Trapani ha deciso di confermare in panchina il tecnico Salvatore Aronica anche per la prossima stagione. Contratto prolungato fino al 30 giugno 2026 a prescindere dall’epilogo della stagione regolare che domenica vedrà il suo atto finale con la sfida del Provinciale contro la Casertana in cui i granata si giocheranno le ultime possibilità di agganciare in extremis i play-off. «Sono veramente felice che Sasà resti con noi ancora a lungo - dice il presidente Valerio Antonini. - Oltre ad essere una bravissima persona, è un uomo serio e di grandi valori. I numeri di questa stagione dimostrano, inoltre, le sue indubbie capacità che mi hanno portato a decidere ad affidare a lui la guida tecnica anche nella prossima stagione, certo che raggiungeremo, insieme, i risultati prefissati».

Oltre a Aronica confermato anche l’intero staff del tecnico palermitano: il vice allenatore Mirko Spataro, il preparatore atletico Vincenzo Panicola ed il preparatore dei portieri Marco Mazzola, mentre Domenico Scognamiglio rivestirà il ruolo di match analyst. «Sono veramente molto felice del rinnovo - commenta Aronica. - La firma del contratto mi riempie di gioia e, nello stesso tempo, mi responsabilizza ulteriormente. Ringrazio per la fiducia il presidente, convinto che lotteremo per i traguardi più ambiti».