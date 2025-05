Serie C, il Trapani sbanca Benevento e torna a sperare nei play-off

Terza vittoria consecutiva per il Trapani con Aronica in panchina, che espugna il Vigorito battendo 1-0 il Benevento grazie ad un gol di Carraro nelle battute iniziali e resta in corsa per i playoff per via della sconfitta del Giugliano a Monopoli. Decisivo il portiere granata Barosi, al debutto stagionale, che nella ripresa ha parato un calcio di rigore tirato due volte da Manconi. Vittoria meritata dai granata che hanno anche colpito un palo con Anatriello.

Intanto, l’Avellino torna in Serie B sette anni dopo l’esclusione del 2018, quando una fidejussione presentata in ritardo cancellò la squadra irpina dalla geografia del calcio professionistico. Vincendo 2-1 al Viviani di Potenza contro il Sorrento, i biancoverdi hanno staccato il di 8 punti il Cerignola, sconfitto ad Altamura, guadagnandosi la matematica promozione nella serie cadetta.

Benevento-Trapani 0-1

Marcatore: pt 6' Carraro

Benevento (4-2-3-1): Nunziante 6; Oukhadda 6, Berra 6, Capellini 6, Sena 5,5; Talia 6, Acampora 5,5 (18’ st Prisco 5); Lamesta 6, Pinato 6, Lanini 6 (18’ st Perlingieri 5,5); Manconi 5. A disposizione: Lucatelli, Manfredini, Tosca, Ferrara, Veltri, Viscardi, Viviani, Agazzi, Borello, Carfora, Starita. Allenatore: Auteri 5,5