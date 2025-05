Mancini torna alla Samp, il marsalese Marino alla Salernitana

Esonerati il tecnico Leonardo Semplici e il ds Pietro Accardi, nuovo ribaltone in casa Sampdoria che cerca la salvezza in serie B affidandosi ad ex blucerchiati. In panchina Chicco Evani con vice allenatore Attilio Lombardo mentre Roberto Mancini sarà il direttore tecnico. La rivoluzione in casa blucerchiata porta le firme gloriose di quelli che scrissero le più belle pagine della società negli anni Novanta con la conquista dello storico scudetto e della Coppa delle Coppe. Ovviamente adesso la missione è di profilo più basso, ma contemporaneamente altrettanto importante perché si tratta di salvare una squadra in caduta libera e sull’orlo del precipizio di una clamorosa quanto amarissima retrocessione in serie C. Una prospettiva che Mancini, Evani e Lombardo cercheranno di esorcizzare.

Ribaltone a Salerno

Esonerato l’allenatore della Salernitana, Roberto Breda. La squadra granata è in penultima posizione. Al suo posto arriva in panchina il tecnico marsalese Pasquale Marino.