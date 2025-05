Il Trapani ritrova il sorriso, vittoria a Latina e salvezza vicina

Ritrova il sorriso il Trapani che con il ritorno di Sasà Aronica in panchina risorge, tornando al successo al Francioni di Latina dopo 6 sconfitte consecutive, guadagnando 3 punti decisivi in chiave salvezza. Dopo un primo tempo equilibrato e con poche occasioni, la partita si è decisa nelle battute finale con le giocate dei nuovi entrati, con Zac Ruggiero, eroe della giornata, che al 90esimo mandava in gol Saber Hareiech con un assist geniale e poi al terzo minuto di recupero trovava anche il gol del definitivo 2-0 con una conclusione a giro sul secondo palo dopo un perfetto contropiede.

Granata che hanno sfruttato la superiorità numerica dopo l’espulsione ad inizio di ripresa di Di Livio cacciato dalla partita per le plateali proteste anche se i granata già nella prima frazione di gioco si erano resi pericolosi con la conclusione ravvicinata a colpo sicuro di Sabatino finita sulla traversa a fine primo tempo. Un successo che serve ai granata per spezzare il digiuno che durava ormai da 6 partite consecutive e scacciare definitivamente i fantasmi di una stagione balorda restituendo serenità ad una squadra che dopo 6 sconfitte consecutive sembrava avere imboccato un tunnel senza via di uscita, una boccata di ossigeno in vista delle ultime tre gare con tre punti che servono ai granata per raggiungere il 12esimo posto a quota 35 punti. Sconfitta dolorosa invece per il Latina dell’ex tecnico granata Roberto Boscaglia, la cui situazione di classifica diventa preoccupante con il sedicesimo posto in classifica a quota 28 punti, con soli 3 punti di vantaggio sulla Casertana che giocherà lunedì.