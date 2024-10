Il Trapani riprende il derby all'ultimo: Udoh fa 1-1 al 93'

I giallorossi con un uomo in meno dal ventesimo del primo tempo per l’espulsione di Anzelmo (doppio giallo) trovano il vantaggio ad inizio ripresa con un tap in di Anatriello. Il Trapani spinge e trova una traversa al 91' proprio con l'attaccante italo-nigeriano: si tratta della prova generale del gol che arriva due minuti più tardi.