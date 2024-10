Le due squadre, entrambe a 12 punti, si sfidano per scalare posizioni in classifica guidata al momento dal Benevento con 15 punti. Anche in trasferta il Trapani vuole continuare con la striscia di risultati utili: nelle ultime 2 partite a Potenza (1-5) e in casa con la Turris (4-0) ha conquistato due vittorie con 9 gol fatti e uno solo subito. I campani, che dovranno fare a meno dello squalificato De Francesco, sono reduci dal 2-2 esterno con il Taranto.