Serie C, le gare non disputate dal Trapani non hanno valore per la classifica

Il Giudice Sportivo della Serie C, Pasquale Marino, in riferimento e ad integrazione della delibera pubblicata il 5 ottobre 2020, delibera ulteriormente, che le gare Trapani-Casertana del 27 settembre e Catanzaro-Trapani del 4 ottobre non disputate per mancata presentazione della società Trapani, non abbiamo valore per la classifica del Campionato in corso e pertanto, la stessa, viene aggiornata senza tenere conto dei risultati delle predette gare.

Questa la nuova classifica: Bari, Ternana, Teramo 4 punti; Avellino, Juve Stabia, Monopoli, Potenza, Turris, Vibonese 3; Paganese, Viterbese 1; Catania, Cavese, Casertana, Catanzaro, Palermo, Trapani, V. Francavilla, Bisceglie, Foggia 0.

