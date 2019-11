"Invasione di campo", assolti 4 tifosi del Trapani

Uno dei leader della Curva Nord dello stadio Provinciale, Antonino Galloro, e altri tre tifosi, Vito Gigante, Gaetano Pace e Pietro Di Nicola, al termine della partita che il Trapani disputò nel turno infrasettimanale serale, martedì 27 ottobre 2015, contro il Vicenza, scavalcarono la recinzione e rimasero ai bordi del campo. Iniziò un processo ma il giudice monocratico di Trapani, Benedetto Giordano, accogliendo le tesi dell'avvocato Salvatore Longo, difensore dei 4 imputati, li ha assolti "perché il fatto non costituisce reato".

L'avvocato Longo, come riporta Giacomo Di Girolamo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ha dimostrato che nessuno dei 4 era sceso in campo, a differenza di un altro tifoso che aveva preferito uscire dal processo patteggiando una condanna, limitandosi a restare ai margini della Curva, come, peraltro, documentato dalle telecamere di sicurezza dello stadio.

Il pm d'udienza aveva chiesto la condanna dei 4 a 2 mesi di arresto ciascuno e al pagamento di un'ammenda.

