Playoff, Sozza dirigerà Trapani-Catania: è l'arbitro dal rigore facile

Sarà Simone Sozza della sezione di Seregno il direttore di gara di Trapani-Catania, gara di ritorno delle semifinali playoff di Serie C che si disputerà domenica alle 20,30 allo stadio Provinciale di Trapani.

Sono ben cinque gli incontri del Trapani calcio che ha finora diretto con 3 vittorie granata, un pareggio e una sconfitta: Trapani-Casertana 2-1 del 30 settembre 2017; Siracusa-Trapani 2-2 del 23 dicembre 2017; Trapani-Cosenza 0-2 del 23 maggio 2018, gara di playoff di Serie C dello scorso campionato; Trapani-Catanzaro 2-1 del 26 dicembre 2018 e Trapani-Potenza 2-1 del 14 aprile scorso.

Ha arbitrato il Catania il 17 novembre in trasferta contro la Juve Stabia (0-0) e in casa ancora contro i campani (1-0). Sozza è definito l’arbitro dal rigore facile. Nella stagione conclusa da poco, nei tre gironi di serie C ne ha fischiati 12 su 18 gare.

Ottantanove gli ammoniti mentre solo due sono gli espulsi. Ha diretto anche Potenza-Francavilla (3-1) gara play off giocata il 15 maggio con 4 ammoniti e un rigore concesso e il 25 maggio Bisceglie-Paganese (4-3) incontro per i play out (1 rigore fischiato). Sozza, contestato in diverse occasioni, sarà coadiuvato dagli assistenti di gara Alessandro Pacifico di Taranto e Marco Trinchieri di Milano. Il quarto ufficiale è Andrea Zingarelli di Siena.

