Serie C: il Trapani manca l'aggancio in vetta, il Catania consolida il terzo posto

Si ferma sul più bello la corsa per la vetta della classifica per il Trapani. I siciliani devono arrendersi, nello scontro con la capolista Juve Stabia per 2-0. I campani si portano nuovamente a +4 sui siciliani. I gol di Carlini e Canotto permettono ai campani di trovare il successo dopo un mese e mezzo.

Al terzo posto, da solo, c'è il Catania vittorioso per 2-1 contro il Bisceglie. Si ferma, invece, il Catanzaro in casa: calabresi sono stati sconfitti 3-2 dalla Virtus Francavilla. Vince il Potenza contro la Cavese mentre in zona salvezza scatto decisivo del Rieti: l'1-0 esterno contro la Paganese porta i laziali a +7 dalla zona retrocessione.

Tra le siciliane ottimo successo esterno per la Sicula Leonzio che batte per 1-0 la Reggina e la supera in classifica. Vince il Siracusa in casa per 3-0 contro la Vibonese e si porta a 33 punti appaiato al Rieti.

