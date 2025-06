I colleghi di Francesco Campagna: «Adorava la sua famiglia»

A Palermo sono sconvolti i sanitari dell’ospedale di Villa Sofia, dove Francesco Campagna, che si è suicidato dopo aver ucciso la moglie Mary Bonanno, lavorava come infermiere nel reparto di Chirurgia d’urgenza. «Non possiamo credere che sia avvenuto - dicono alcuni colleghi - La notizia è arrivata improvvisa in ospedale. Ancora non riusciamo a comprendere cosa sia successo. Francesco adorava la sua famiglia, la moglie e le tre figlie. È terribile come tutto possa finire in questo modo tragico».